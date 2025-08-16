القاصر شيماء مفقودة!

A + A -

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة القاصر المفقودة:

– شيماء راتب اليخني (من مواليد عام 2009، لبنانية)

التي غادرت منزل ذويها في بلدة مجدليا قضاء زغرتا إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 14-8-2025، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 06660015 للإدلاء بما لديهم من معلومات.