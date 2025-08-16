living cost indicators
الحرارة تنخفض خلال الـ weekend..

16
AUGUST
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على الجبال وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط رذاذ شمال البلاد ابتداء من بعد الظهر. 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة ضمن معدلاتها على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى الجبال.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير: من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر مع احتمال تساقط رذاذ شمالا في الفترة المسائية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على الجبال وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط رذاذ شمال البلاد ابتداءا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال كما تبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد.

- الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد.
 
-الحرارة على الساحل من 24 إلى 33 درجة ، فوق الجبال من 20 إلى 32 درجة، في الداخل من 24 إلى 37 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم /س.

- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و80%.

- حال البحر: مائج.           حرارة سطح الماء: 30°م.

- الضغط الجوي: 1008 HPA      أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,00       ساعة غروب الشمس: 19,25

{{article.title}}
