إيران تتحسّب لضربات إسرائيلية

رفعت إيران وإسرائيل مستوى التأهب العسكري، استعداداً لجولة جديدة من الضربات المتبادلة، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً من هدنة هشّة بدأت بوساطة الولايات المتحدة.

وأفادت مصادر إيرانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الحرس الثوري» أصدر أوامر بالاستنفار إلى وحداته في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً خلال الساعات الـ72 التالية لمراسم «أربعينية الحسين» التي انتهت أمس.

وقالت المصادر إن السلطات تتوقّع أن تكون منشآت البنية التحتية ومحطات الطاقة على رأس الأهداف المحتملة للهجوم الإسرائيلي.وفي إسرائيل التي أجرت مناورات مؤخراً استعداداً لهجوم إيراني مباغت، أعلن قائد الدفاع المدني، العقيد شلومي بن يائير، أن قواته تستعد لـ«جولة أخرى من الحرب مع إيران».