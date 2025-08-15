كواليس - نواب تغييريون في خطر

A + A -

بالرغم من الأحاديث المتداولة في المجالس والصالونات السياسية الضيقة حول احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، تؤكد مصادر نيابية محسوبة على المعارضة أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد. وتشير هذه المصادر إلى أن هناك عدداً من النواب لم يحسموا قرارهم بعد بشأن الترشح، لافتة إلى أن المشهد لا يزال قيد الدراسة حتى نهاية العام، وبعدها "لكل حادث حديث".

وتضيف المصادر أن هناك ضغطاً غربياً وعربياً باتجاه تأمين حق المغتربين في انتخاب 128 نائباً، تماماً كما جرى في انتخابات عام 2022، ما يدفع باتجاه تعديل المادة المتعلقة بانتخاب المغتربين. وتشدد المصادر على أن عدداً من نواب قوى التغيير الذين دخلوا البرلمان في دورة 2022 قد لا يحالفهم الحظ في انتخابات 2026، مقدّمة مثالاً على ذلك النواب: مارك ضو، ميشال الدويهي، ونجاة عون صليبا.