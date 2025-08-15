خاص - عودة باهتة لبهاء الحريري؟!

A + A -

على الرغم من عودة بهاء الحريري إلى الساحة السياسية ومحاولته الدخول مجدداً إلى المشهد السني، تؤكد أوساط سياسية طرابلسية أن هذه العودة تواجه معارضة سنية واسعة النطاق، مشيرة إلى أن التفاعل مع ظهوره السياسي لا يزال محدوداً، بل يكاد يكون معدوماً.

وتوضح هذه الأوساط أن الجيل الذي عايش الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يُبدي اهتماماً بشخصية مثل بهاء، الذي – وفق تعبيرهم – يتحرك انطلاقاً من مصالحه الخاصة ويظهر على الساحة فقط عند الاستحقاقات. أما الجيل الشاب الذي وُلد بعد عام 2005، فهو في مكان مختلف تماماً، ولا يمكن استمالته بالعاطفة أو اللعب على وتر اغتيال رفيق الحريري، لسببين: الأول أنه لم يعرفه شخصياً، والثاني أن الظروف السياسية والاقتصادية تبدّلت كلياً.

وتختم الأوساط بالقول إن هذا الجيل الجديد يتطلع إلى مستقبل مختلف ونهج سياسي جديد في لبنان، بعيداً عن الخطابات العاطفية والشخصيات التقليدية.