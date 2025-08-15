حريق كبير في أحراج بشعله البترونية

A + A -

اندلع حريق كبير في أحراج بلدة بشعله البترونية، وتعمل آليات الدفاع المدني على محاصرة النيران، بمشاركة أهالي البلدة الذين ناشدوا الجهات المعنية وقيادة الجيش إرسال طوافة للمساندة.

كما أجرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك اتصالًا بقيادة الجيش، وأعلن عن توجه طوافة الى مكان الحريق.

وكتب يزبك على إكس: "بعد الاتصال بقيادة الجيش من اجل ارسال طوافات لمساندة الدفاع المدني والاهالي في اطفاء الحريق الكبير المشتعل في الاحراج اعالي بلدة بشعلة في منطقة البترون ومنع توسعه، خصوصًا بعدما بلغت النار اماكن يصعب على الوسائل الوصول اليها لاهمادها، أبلغت بأن طوافة ستتوجه فورًا الى المكان".