رئيس بعثة اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا

15
AUGUST
2025
استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم، في مكتبه في سراي حاصبيا، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو ابانيارا يرافقه منسق شؤون القائد العام عباس عواله، في زيارة تعارفية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كقائد عام لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان.

وتم عرض الأوضاع الأمنية في القضاء والبحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي "اليونيفيل" القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها.

وأعرب اللواء ابانيارا عن تعاطفه مع المواطنين الجنوبيين، مبديًا أسفه لاستمرار العمليات العسكرية في الجنوب، آملًا التوصل لوقف سريع لإطلاق النار بشكل نهائي وإحلال السلام والأمن على طول الحدود الجنوبية.

كما شكر للقائمقام سلوم حسن التعاون والإيجابية في التعاطي من قبله مع كل من الكتيبتين الإسبانية والهندية، ونوه بدوره الإيجابي في متابعة المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة.

بدوره، شكر سلوم لرئيس البعثة زيارته، متمنيًا له "التوفيق" في مهامه الجديدة، مثنيًا على "الدور الإنساني والإنمائي والخدماتي الذي تقوم به اليونيفيل"، مؤكدًا "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية في ما خص الملف الأمني المستجد على كامل الحدود الجنوبية".

