living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ قاسم يرفع السقف بعد زيارة لاريجاني ولبنان ينتظر خطة الجيش لحصر السلاح... البلاد إلى المأزق!

15
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كل الطرق توصل إلى مأزقٍ كبير. الأطراف رفعت السقوف إلى الحد الأقصى، والمخارج موصدة. واللافت، أن كل ما حصل من اجتماعات لمجلس الوزراء ومن مواقف صادرة عن بعبدا والسرايا وصولاً إلى خطاب أمين عام حزب الله الجمعة، أتى بعد توافقات تجسدت في انتخابات رئاسة الجمهورية والمشاركة الإئتلافية الواسعة في حكومة نواف سلام، طبعاً باستثناء التيار الوطني الحر.

 

وبعد انتهاء زيارة الموفد الإيراني علي لاريجاني، رفع الشيخ نعيم قاسم سقف شروط حزب الله إلى الحد الأقصى. فلمناسبة أربعينية الحسين، أكد قاسم مجدداً رفض نزع السلاح مبدياً استعداده ومع ما يمثل، للذهاب إلى "كربلاء جديدة".

ووصف قاسم قرارات الحكومة بأنها تخدم المشروع الإسرائيلي، محملاً إياها مسؤولية أي انفجار داخلي. وفي تصعيد خطابي رأى قاسم أن "قرار الحكومة في ٥ آب ويعني تسهيل قتل المقاومين وأهلهم وطردهم من أرضهم وبيوتهم، وأن هذه الحكومة تنفذ الأمر الأميركي الاسرائيلي بانهاء المقاومة"، سائلاً: "كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل شركائكم في الوطن؟"

وقد لوَّح قاسم بسلسلة من الخيارات بإشارته إلى تعمد ضبط احتجاجات الشارع لدى مناصري حزب الله و"أمل" وذلك لمنح فرصة جديدة، لافتاً إلى أن التحركات قد تطاول السفارة الأميركية.

 

وبعد خطاب قاسم، بات لبنان الرسمي والشعبي أمام مأزق كبير في ظل استعصاء الحلول حتى الساعة. ومن هنا تتجه الأنظار إلى الخطة المزمع أن يعدها الجيش لحصر السلاح، والأهم التقويم والإطار السياسي والأمني الذي سيقدمه لهذه الخطة وشروط تطبيقها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout