عن السيد.. مسؤول إسرائيلي يتحدث: "كان لدينا معلومات بأدقّ التفاصيل الحسّاسة"!

خلال مراسم تسليم قيادة الشمال في قاعدة "دادو" بصفد قال غوردين إنَّ إسرائيل سمحت لسنوات لـ"حزب الله" بالتحصّن على الحدود الشمالية حتى بات يشكل تهديداً اضطرها لإجلاء السكان.

وقال غوردين أن الحملة دمّرت نحو 70% من القدرات العسكرية للحزب، بما في ذلك أنظمة الصواريخ، ومنشآت القيادة، والسيطرة ومعظم قوات الرضوان للنخبة لدى الحزب، لكنه قال إنَّ الحزب يعمل على إعادة بناء قوته بسرعة خوفاً من هجوم إسرائيلي جديد.