living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كليب: "إسرائيل بدأت بردها أمس وسوف توسّعه حتمًا.. لبنان فوّت فرصة الحل ويتحمل تبعات القادم"!

15
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الإعلامي سامي كليب عبر منصة إكس: 

"كلام امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخير ، حول رفض تسليم السلاح وتحميل الحكومة مسؤولية اي خراب، يوضح ان الرسائل التي حملها رئيس مجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاتي إلى لبنان بعد العراق ليست امرًا عابرًا بل تحمل وعودًا جديّة بمساندة الحزب في المرحلة المقبلة، او بدعم خيار الرئيس بري إذا كان الانجع لحماية الحزب والطائفة . وبما ان إسرائيل بدأت بردها امس جنوبا وسوف توسّع الرد حتمًا، يبقى السؤال المركزي : هل في الوعود الجديدة نية فعلية في مساندة حقيقية للحزب لو تعرض لهجوم ؟ اي هل حمل لاريجاني للحزب تطمينات بهذا الشأن كما يتردد ام يترك الحزب وحيدا يواجه أقسى مرحلة بعدما قطعت طريق دمشق ؟

محوري ، وربما علينا ايضا انتظار نتائج قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين لانها قد تحدد مسارات كثيرة لو نجحت وقد تؤجج جبهات لو فشلت ولا شك في ان الشرق الأوسط ستطاله تبعاتها الإيجابية او السلبية.

فالملف الايراني من بين الملفات التي من المفترض ان يبحثها الزعيمان في حال تقدمت الامور ايجابيا في ملف أوكرانيا .. اما الوضع داخل لبنان فقد انتقل الان إلى مرحلة المواجهة بين الحزب والحكومة مهما تم تزيين الامور بمساحيق الدبلوماسية.

ولذلك تقول أوساط أميركية وعربية ان لبنان فوّت فرصة الحل ويتحمل تبعات القادم."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout