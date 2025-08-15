living cost indicators
هجوم عنيف من قاسم على الحكومة!

15
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إنّه "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب"، محمّلاً إيّاها "المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان".

وشدّد على أنّ "المقاومة لن تسلّم سلاحها والعدوان مستمرّ"، مضيفاً: "سنخوض معركة كربلائية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر".

ورأى قاسم أنّ "الحكومة ارتكبت قرارًا خطيرًا جدًا ينتهك الميثاق الوطني ويدمّر الأمن الوطني"، وتابع: "لا تزجّوا الجيش في هذا المسار وسجلّه الوطني نظيف".

وكشف قاسم أنّ "حزب الله و"أمل" اتّفقا على تأجيل خيار النزول الى الشارع والتظاهر منحًا في المجال أمام النقاش والتعديلات"، مُعلناً أنّ "حزب الله أجّل الاحتجاجات ضد تسليم السلاح على أساس أن الحوار ممكن، واحتجاجات الشوارع بعد ذلك قد تصل إلى السفارة الأميركية في لبنان".

ورأى أنّ "الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي أكانت تدري أم لا تدري وكان الأجدر بها أن توقف الاعتداءات وأن تبدأ بحصر السلاح بمنع تواجد العدو على أرضها"، مضيفاً: "قلنا مرارًا أوقفوا العدوان وأخرجوا إسرائيل من لبنان ولكم منا كل التسهيلات أثناء مناقشة الاستراتيجية الدفاع والأمن الوطني".

واعتبر قاسم أنّ "القرار الخطيئة هو قبول الحكومة بتسهيل قتل شركائهم في الوطن لينعموا بحياة وُعدوا فيها"، وقال: "أنتم لا تحاولون حماية لبنان بل حماية حياتكم على حساب حياة شركائكم في الوطن"، مشيراً إلى أنّ "واجب الحكومة بناء البلد وليس تسليمه للعدو الإسرائيلي والأميركي"، سائلاً: "هل يستقر الوطن بأن تعتدي فئة على فئة أخرى؟".

وأضاف: "إذا كنتم تشعرون بالعجز اتركوا العدو في مواجهتنا وكما فشلت حروب إسرائيل المتكررة ستفشل هذه المرة"، معتبراً أنّ "المقاومة حرّرت خيار لبنان السيادي المستقل ولا يمكن أن نتحدث عن سيادة من دون الحديث عن مقاومة وهي شكلت قوة لبنان في مواجهة التحديات وهذه الإنجازات مشرفة".

ولفت قاسم إلى أنّ "استطلاعاً للمركز الاستشاري يظهر أن اللبنانيين لا يرون أن الجيش لوحده قادر على حماية لبنان وأن الدبلوماسية وحدها لا تكفي ورأي اللبنانيين الغالب مع المقاومة"، وتابع: "إيران ما زالت إلى جانبنا وستبقى كما ستبقى راية المقاومة مرفوعة".

وعزّى قاسم بـ"شهداء الجيش الذين استشهدوا في زبقين"، مشيراً إلى أنّهم "شهداء الواجب تجاه الإنسانية والحق والمقاومة والجيش والوطن".

{{article.title}}
