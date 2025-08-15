living cost indicators
غدًا.. وداعًا لموجة الحرّ القوية!

15
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر.

وجاء في النشرة الآتي:

وطنية - الحال العامة: يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية  يوم الأحد.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير: من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وطفيف على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع تراجع بنسبة الرطوبة على الساحل حيث يخف نسبيا الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحيانا يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة فوق الجبال الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 32 درجة ، فوق الجبال من 17 إلى 30 درجة، في الداخل من 20 إلى 35 درجة.


- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين10 و40كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 45 و75%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 30°م.

-الضغط الجوي: 1008 HPA.                   أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,00                    ساعة غروب الشمس:  19,25

