خلاف انتهى بطعنة.. سبب "غريب" يقتل شاباً!

15
AUGUST
2025
بطعنة نافذة في القلب انتهت حياة شاب مصري على يد بائع متجول بسبب خلاف على سعر التين الشوكي.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في منطقة شرق المحطة بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا، حين نشب جدال بين شاب يبلغ من العمر 28 عاماً، وأحد بائعي التين الشوكي حول سعر الفاكهة الصيفية.

فتطور النقاش سريعاً إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن يقدم البائع على تسديد طعنة نافذة في قلب الشاب، ليسقط أرضاً جثة هامدة وسط ذهول المارة.

وسرعان ما انتشر فيديو الجريمة الذي وثقته كاميرات المراقبة بالشارع، على مواقع التواصل لتتحرك الشرطة سريعًا وتقبض على الجاني، خلال وقت قصير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

بينما نُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى "بني مزار"، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.

العربية
