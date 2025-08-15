بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟

A + A -

قال الأب إيلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ، أن لبنان سيشهد اليوم تراجعاً بدرجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 و 5 درجات مئوية، لكن الأجواء تبقى حارة في الجنوب 36-38 علماً انها سجلت 39-43 بين صيدا وصور ومرجعيون والنبطية وحاصبيا وجزين وراشيا.

ولفت إلى أنه في البقاع ستتراوح بين 37 و 40 درجة، علماً انها بلغت يوم أمس الخميس 43-45 درجة، وفي الجبال الغربية 35-37 علماً انها تراوحت يوم الخميس بين 39 و 42 درجة. وفي الشمال ستكون اليوم بين 37 و 39 علماً انها بلغت يوم امس 40-43 درجة.

وفي بيروت، ستبلغ درجة الحرارة اليوم 33-35 علما، وتبقى حرارة مياه البحر 33 درجة.