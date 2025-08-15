عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 آب 2025

النهار: تكثيف المشاورات الفرنسية الأميركية حول اليونيفيل... دعم واسع لمواقف عون وسلام غداة زيارة لاريجاني
الأخبار: السعودية تتقصّى المعلومات حول زيارة لاريجاني
اليمن بعد ايران: لبنان ليس متروكًا
"إسرائيل الكبرى": العرب ينتظرون "توضيحًا"
اللواء: تحضيرات في باريس قبل عودة براك حول «اليونيفيل» وما بعد قرارات الحكومة
القضاء المالي يتحرك لإعادة التحويلات إلى المصارف.. وغارات إسرائيلية ليلاً بعد تهديدات قائد المنطقة الشمالية
الجمهورية: برّاك وأورتاغوس معًا الأثنين
علاقة ترامب ببوتين على المحك في ألاسكا
البناء: ترامب وبوتين اليوم في قمة ألاسكا وسط غموض النتائج وقلق أوروبي وأوكراني | استعدادات إسرائيلية لحملة غزة وتفاؤل بعد وصول الوفود المفاوضة إلى الدوحة | تجاهل لبناني لتبنّي نتنياهو «إسرائيل» الكبرى ولتأكيد رئيس الأركان بقاء الاحتلال
الديار: خطة الجيش لحصر السلاح... جانب سياسي وآخر تقني ــ عسكري؟
القرار القضائي يهز الوسط المالي: بداية رحلة استعادة الودائع؟
l'orient le jour: Le parquet financier ordonne le rapatriement des fonds transférés à l’étranger pendant la crise
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يضع خطة تفصيلية لاحتلال غزة
الأجهزة الأمنية تعدّها خطأ لكنها خضعت لإرادة القيادة السياسية
الأنباء الكويتية: إقفال «الثنائي» الأبواب رسالة إلى الرئاستين الأولى والثالثة
أزمة سياسية تلف البلاد.. وترقب موقف أو مبادرة من بري