عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 آب 2025

15
AUGUST
2025
النهار: تكثيف المشاورات الفرنسية الأميركية حول اليونيفيل... دعم واسع لمواقف عون وسلام غداة زيارة لاريجاني

 

 

 

 

الأخبار: السعودية تتقصّى المعلومات حول زيارة لاريجاني
اليمن بعد ايران: لبنان ليس متروكًا
"إسرائيل الكبرى": العرب ينتظرون "توضيحًا"

 

 

 


اللواء: تحضيرات في باريس قبل عودة براك حول «اليونيفيل» وما بعد قرارات الحكومة
القضاء المالي يتحرك لإعادة التحويلات إلى المصارف.. وغارات إسرائيلية ليلاً بعد تهديدات قائد المنطقة الشمالية

 

 

 

 

الجمهورية: برّاك وأورتاغوس معًا الأثنين
علاقة ترامب ببوتين على المحك في ألاسكا

 

 

 


البناء: ترامب وبوتين اليوم في قمة ألاسكا وسط غموض النتائج وقلق أوروبي وأوكراني | استعدادات إسرائيلية لحملة غزة وتفاؤل بعد وصول الوفود المفاوضة إلى الدوحة | تجاهل لبناني لتبنّي نتنياهو «إسرائيل» الكبرى ولتأكيد رئيس الأركان بقاء الاحتلال

 

 

 


l'orient le jour: Le parquet financier ordonne le rapatriement des fonds transférés à l’étranger pendant la crise

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يضع خطة تفصيلية لاحتلال غزة
الأجهزة الأمنية تعدّها خطأ لكنها خضعت لإرادة القيادة السياسية

 

 

 


الأنباء الكويتية: إقفال «الثنائي» الأبواب رسالة إلى الرئاستين الأولى والثالثة
أزمة سياسية تلف البلاد.. وترقب موقف أو مبادرة من بري

