ممثل لبناني يشن هجوماً على نتنياهو!

شن الممثل اللبناني الكوميدي جان بو جدعون هجوماً عنيفاً على رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامن نتنياهو قائلاً :" ما حدا كان فاهمك يا مجرم ويا سفّاح غير سماحة السيّد نصرالله..هلق بلّشو يستنكروا الدول العربية كلامو ..صح النوم..عنا كمان الزعما وعيوا لدرجة عم بيطالبوا بيتسليم السلاح ..بس بالفعل بيقروا منيح الابعاد السياسية والعسكرية."



وقد جاء تعليقه بعد كلام نتنياهو عن ضم فلسطين ولبنان وسورية والأردن ومصر إلى ما سماه :" إسرائيل الكبرى " على حد تعبيره.