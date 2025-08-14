بلدية المرج: لتحقيق فوري في ظروف وفاة العمال ضمن نطاق البلدة

A + A -

علقت بلدية المرج في البقاع الغربي في بيان، على "الكارثة الأليمة، التي وقعت اليوم ضمن نطاق البلدة، وأدت إلى وفاة ثلاثة عمال من شركة "المقاولين العرب"، اختناقا أثناء قيامهم بأعمال داخل أحد ريغارات الصرف الصحي".

وأكدت أن "الأعمال التي نفذت في موقع الحادث لا تعود بأي صلة إلى بلدية المرج، لا من قريب ولا من بعيد"، مشيرة إلى أن "شبكة الصرف الصحي الجاري العمل عليها هي جزء من مشروع مخصص لبلدات أخرى تمر عبر بلدة المرج باتجاه محطة التكرير".

وطالبت "الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد ظروف الحادث وملابساته، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين".