تدابير سير على هذه الطرقات في الأيّام المقبلة!

A + A -

1- صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي: "بمُناسبة ذكرى مرور أربعين الإمام الحُسين، ستُقام مسيرات لزيارة مقام السيّدة خولة في بعلبك، حيث سيشهد المسلك الشرقي من أوتوستراد بعلبك اعتبارًا من المدينة الكشفيّة قبل بلدة الحلانية وصولًا إلى المقام المذكور، مرورًا بمستديرة الجبلي، حركة مشاة كثيفة. كما من الجهة الشماليّة من مفرق يونين، وصولًا إلى الأوتوستراد الدولي في بعلبك.

لذلك سيتمّ اعتبارًا من تاريخ اليوم وحتى الانتهاء من تاريخ 15-08-2025، اتّخاذ تدابير السير التالية:

منع المرور من مستديرة الجبلي إلى فندق بالميرا، على المسلكين

منع المرور على المسلك المتّجه من حلويات المنذر إلى مستديرة الجبلي

منع المرور على المسلك المتّجه من حاجز حربتا، إلى مستديرة الجبلي.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

2- صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي: "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تصليح لمصفاة مياه الأمطار في محلّة الصّيفي- جادّة شارل الحلو بالقرب من بيت الكتائب المركزي، اعتبارًا من السّاعة 10،00 من صباح يوم 15-08-2025، ولغاية مساء تاريخ 17-08-2025.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة المرور في المحلة.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".

3- صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:" ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق المُتفرّع من جسر سليم سلام من الجهة الغربيّة المؤدّي إلى جادّة صائب سلام اعتبارًا من السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم 14-08-2025، ولغاية السّاعة 05،00 من صباح يوم الاثنين 18-08-2025.

لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السّير التالية:

قطع وتحويل السير القادم من سليم سلام باتّجاه جادة صائب سلام – كورنيش المزرعة يمينًا، إلى مفرق مطعم TAVOLA، حيث سيتمّ قطع السير المتّجه نحو كورنيش المزرعة

تحويل السّير في شارع بشير جنبلاط- تقاطع طلعة يزبك، صعودًا باتّجاه جامعة LIU.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".