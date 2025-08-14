لا تسلكوا الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام.. حتى صباح الإثنين!

A + A -

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:

ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق المُتفرّع من جسر سليم سلام من الجهة الغربيّة المؤدّي إلى جادّة صائب سلام اعتبارًا من السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم 14-08-2025، ولغاية السّاعة 05،00 من صباح يوم الاثنين 18-08-2025.

لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السّير التالية:

قطع وتحويل السير القادم من سليم سلام باتّجاه جادة صائب سلام – كورنيش المزرعة يمينًا، إلى مفرق مطعم TAVOLA، حيث سيتمّ قطع السير المتّجه نحو كورنيش المزرعة

تحويل السّير في شارع بشير جنبلاط- تقاطع طلعة يزبك، صعودًا باتّجاه جامعة LIU.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.