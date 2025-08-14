مهلة من سلام لأصحاب المولدات..

A + A -

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "أكس": "نظراً لانتشار ظاهرة المولدات الكهربائية في المدن وضمن البيئة السكنية، وتشغيلها واستثمارها من دون مراعاة المواصفات الفنية التي تضمن الحد من التلوث والضرر البيئي الناتج عنه، ودرءا للمخاطر التي قد تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة ناتجة عن انبعاثات هذه المولدات، وبعد البحث مع السادة وزراء الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، العدل والبيئة، في السبل الآيلة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة".

وتابع: "أصدرت تعميماً إلى الوزارات والإدارات العامة للعمل، وبالسرعة الممكنة وضمن الصلاحيات كل منها، على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية في ما خص،

أولا: التأكد من تقيّد جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية.