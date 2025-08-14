سموتريتش: بوعد إلهي.. هذه المنطقة جزء من إسرائيل!!

A + A -

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنّ "الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم."

وأوضح أنّ "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي"، وأنّ "نتنياهو يدعمني في ما يتعلق بالضفة الغربية."

وأكمل يقول إنّه "آن الأوان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد."

وأردف: "كل بيت إسرائيلي يبنى في الضفة الغربية تصريح سيادة وكل حي مسمار لتمتين مخططنا."

وكشف أنّه "سنضاعف حجم مستوطنة معاليه أدوميم"، وأنّ "الإدارة الأمريكية تدعم خطواتنا في الضفة الغربية بشكل كامل."