خبر سارّ- الكتل الحارة تنحسر تدريجيًا اعتبارًا من هذا اليوم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع انخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وطفيف على الساحل ، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزيد معها الشعور بالحر وتنشط الرياح أحيانا خصوصا في المناطق الشملية والجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار تدريجيا اعتبارا من يوم غد الجمعة مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية لتلامس معدلاتها الموسمية يوم الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.

تحذير: من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ، ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد معها الشعور بالحر.

الجمعة:

قليل الغيوم مع انخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وطفيف على الساحل ، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزيد معها الشعور بالحر وتنشط الرياح أحيانا خصوصا في المناطق الشملية والجنوبية.

السبت:

غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل، حيث يخف نسبيا الشعور بالحر، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.

الأحد:

غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق فوق الجبال الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 35 درجة، فوق الجبال من 22 الى 31 درجة، في الداخل من 23 الى 39 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:30 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,00

-ساعة غروب الشمس: 19,25