وزيرة تحذّر: "تفاصيل ورقة برّاك مخيفة".. وهذا ما سيفعله بري!

A + A -

قالت وزيرة البيئة تمارا الزين لـ"الجديد" إنّ "الجلسة التي سيعرض فيها الجيش اللبناني خطته في 2 أيلول ولا أحد يعرف مضمون هذه الخطة".

وأضافت: "كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين ليحصل التوافق بين الأطراف ومناقشة ورقة برّاك بمثابة "استسلام"."

وأكملت: "كان هناك اتفاقٌ ضمني بتأجيل إقرار بند حصرية السلاح ولم يتم الالتزام به، الرئيس بري سيحاول لآخر لحظة منع وصول لبنان إلى صدام أو تشنجات."

وأوضحت أنّه "من اليوم الأول في هذه الحكومة لم نقدم شيئًا للناس"، وأنّ "تفاصيل ورقة برّاك "مخيفة" وكل بند يحتوي على "فخ" وعلى الجيش اللبناني مقاربة الخطة بطريقة مدروسة ومناقشتها مع الرؤساء الثلاثة."