ماهر الشرع عزى البطريرك اليازجي موفداً من الرئيس السوري

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر د. ماهر الشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية موفَداً من أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية على رأس وفدٍ رئاسي وذلك في الدار البطريركية بدمشق.

وحمل ماهر الشرع تعازي الرئيس السوري بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة-دمشق وأكد أن هذه الجريمة تستهدف العيش الواحد في سوريا. وأعرب الشرع عن تقدير السيد رئيس الجمهورية للبطريرك يوحنا العاشر وللمكون المسيحي الأصيل الذي يجد في الدار البطريركية بدمشق رمزاً له ولحضوره الريادي في تاريخ الشرق.

من جهته رحب غبطته بالشرع وبالوفد المرافق طالباً نقل تحيته وتقديره للرئيس السوري.

وشدد غبطته على أصالة الدور المسيحي في سوريا وفي الشرق وأكد أن بطريركية أنطاكية وسائر المشرق سعت وتسعى، وفي كل مراحل تاريخها، وبكل ما أوتيت من قوة كي تكون إلى جانب إنسان هذا الوطن بمعزل عن منطق الأكثرية والأقلية.