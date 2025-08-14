الأنباء الكويتية: لهذا السبب تحرص قيادة الجيش على توسيع الاتصالات

A + A -

الأنباء الكويتية: لم تتأكد معلومات حول انقطاع التواصل بين بعبدا (موقع رئاسة الجمهورية) وحارة حريك معقل حزب الله، وقصر التواصل بين الطرفين بالواسطة على الرئيس بري، الا أن الاتصالات تنشط لإعادة فتح قنوات الاتصال على مختلف المستويات بين الأفرقاء اللبنانيين، أو على الأقل ما أقفل منها بعد جلستي 5 و7 أغسطس الحكوميتين، حول السلاح وورقة الموفد الأميركي توماس باراك الذي يعود إلى بيروت الأسبوع المقبل.

ويتردد أن باراك يحمل أجوبة إسرائيلية عن المطالب التي يتمسك بها لبنان بشأن الضمانات التي كانت محور نقاش خلال الأشهر الماضية، وتتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة التي لا تزال محتلة، ووقف الاعتداءات من خلال غارات الطيران الحربي والمسير وإطلاق الأسرى، ما يفتح الباب أمام البدء بعملية إعادة الإعمار في القرى الحدودية المهدمة.

وتعول المصادر الرسمية على أن تحمل هذه الزيارة إشارات إيجابية تعطي زخما لخطة الجيش في جمع السلاح، والتي سيقدمها إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري.

وتحرص قيادة الجيش على توسيع الاتصالات بهدف وضع خطة تكون مقبولة بالحد الأدنى، لا سيما في ظل حرص الجيش على عدم المواجهة مع أي طرف، على رغم تضحياته منذ بدء عملية الانتشار في الجنوب بعد وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.