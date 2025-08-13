بالصور: من أمام ضريح " السيد".. ماذا قال لاريجاني؟

A + A -

خلال زيارته مرقد الشهيد السيد حسن نصرالله قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني: " سنقف إلى جانبكم دائماً وأبداً، ولسنا نتدخل في شؤون البلدان الداخلية، لكننا نؤكد دعمنا لتيارات المقاومة حول العالم".

وأضاف : اذا اردتم السير على درب الشهيد السيد حسن نصرالله فواجبكم الصمود على المقاومة"، مؤكداً أن "حزب الله هو مفخرة ومدعاة للكرامة والعزة".



وقال لارجاني "الشهيد السيد حسن نصر الله كان رجلا عظيما وكان رأس مال كبير للعالم الإسلامي أجمع، وصحيح أننا فقدنا هذا الشهيد لكن أبناءه الذين تتلمذوا في مدرسته ما زالوا أحياء"، مضيفاً "حقد البعض لكم هو سبب تأثيركم وصلابتكم".