بالصور: رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي.. في لبنان!

نشر المراسل الميداني لقناة المنار علي شعيب خبراً مرفقاً بصورٍ مفاده : "من كسّارة لبنانية على تلة الحمامص نقلت عشرات الشاحنات "البحص" وأنشأت منها سواتر عملاقة للموقع الاسرائيلي المستحدث في التلة اللبنانية التي تبعد عن مستعمرة "المطلة " 1000 م

على سواتر البحص هذه وقف رئيس اركان جيش الاحتلال اليوم و "تمشكح " بنظره نحو مرجعيون و الخيام وسهل الوزاني".

وقد علق شعيب قائلاً :" رئيس الأركان الإسرائيلي خلال زيارته لجنوب لبنان :

سبب وجودنا هنا هو أننا غيرنا الواقع الأمني بالجبهة الشمالية !!

يا دولة !! رئيس الاركان الاسرائيلي خرق ودخَل و تدّخل بشؤون الأرض والسيادة .. ممكن شي عبسة بوجهو لو سمحتو ".