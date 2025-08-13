living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يقَع المحظور في أيلول أم يُعيد الجيش اللغم الى الحكومة؟ (محمّد حميّة)

13
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

(محمّد حميّة)

 

لا يُحسَد الجيش اللبناني على موقفه بعد قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة بتكليفه وضع خطة في 31 الجاري، وتقييده بمهلة لآخر السنة لتطبيقها، وكأن قدر الجيش أن يُنظّف "أوساخ" السياسة ويحمل ألغام قرارات الحكومات بيديه وصدره.
أخذ مجلس الوزراء ومعه الأطراف المتحاربة استراحة محارب حتى نهاية الشهر الحالي تحت عنوان "عطلة صيفية" في سابقة لم تشهدها الحكومات، لكن العين بقيت على الجيش المكلف بإعداد خطة خلال أسبوعين لكيفية حصر السلاح بيد الدولة وتقديمها الى مجلس الوزراء في جلسته مطلع أيلول.
هل سيلتزم الجيش بالمهلة الحكومية؟ وما طبيعة الخطة وهل ستبقى حبراً على ورق أم سيلتزم تنفيذها بحال أقرها مجلس الوزراء وطُلِب منه التنفيذ؟ وما التداعيات المحتملة؟.
يبدو أن عطلة الصيف وفق مصادر مطلعة "اجتهاد حكومي" لأخذ فرصة لالتقاط الأنفاس وفتح أبواب الحوار والتشاور على الخطوط الرئاسية ومع حزب الله في محاولة لاجتراح مخارج تقي لبنان شرّ القرارات الحكومية المستطير من جهة، ولا تكسر كلمة الحكومة أو تُعيد المناخ الدولي الحربي الذي سبق جلستي الثلاثاء والخميس من جهة ثانية.
وفي سياق ذلك استقطبت عين التينة لقاءين هامين لمحاولة احتواء الاحتقان السياسي والشعبي وتمهيد الأجواء للمرحلة المقبلة: الأول مستشار رئيس الجمهورية العميد ديدي رحال، والثاني مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
الأول كان للتوضيح ورسائل العتاب بين الرئاستين الأولى والثانية وترطيب الأجواء ورأب الصدع وإعادة خطوط العلاقة التي لن تصل الى حدود القطيعة وفق مصادر معنية رغم عتاب عين التينة الشديد على بعبدا، لكن خطورة المرحلة المقبلة والمصلحة الوطنية تتطلب التواصل والتنسيق بين الرئاستين.
إلا أن أوساطاً وزارية تشير الى أن لا رجعة عن قرارات جلستي الثلاثاء والخميس والكرة في ملعب الجيش لوضع خطته وتبني الحكومة على الشيئ مقتضاه. ووفق مصادر موثوقة فإنه وخلال النقاشات المكثفة التي سبقت جلسات الحكومة لمحاولة ثنيها عن قراراتها، أبلغت مراجع رسمية لبنانية دبلوماسيين أميركيين وعرب أن أي قرار حكومة بحصرية السلاح قد يحمل مخاطر كبرى على تماسك الحكومة وعلى السلم الأهلي، فكان الجواب: "أنتم تتحملون المسؤولية".
اللقاء الثاني كان الأهم حيث رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام قائد الجيش الخطوط الحمر الوطنية: رفض لعبة الشارع والتهجم على الجيش، وحدة المؤسسة العسكرية، منع الاصطدام بين الجيش والمقاومة. أما قائد الجيش فرسم أيضاً خطوط المصلحة الوطنية، عدم رفض قرارات مجلس الوزراء، لكن مع الحفاظ على التوافق ومقتضيات المصلحة الوطنية وعدم المس بالسلم الأهلي وحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي، والأهم أن الجيش غير مستعد للاصطدام مع أي مكون لبناني سياسي أو طائفي.
ووفق مصادر مطلعة فإن الجيش سيُعيد اللغم الذي وضعته الحكومة بين يديه إليها، وذلك عبر الطلب من الحكومة توفير الإجماع أو التوافق بالحد الأدنى حول مبدأ حصرية السلاح وطبيعة خطة التنفيذ وحدودها وأخذ موافقة الطرف المعني أي حزب الله وحركة أمل، وسيرفض الجيش تقييده بمهلة قد لا يسمح الواقع الجغرافي والأمني والديموغرافي والسياسي بتنفيذها، لأن الجيش يحتاج الى تغطية دستورية وسياسية وشعبية للتطبيق الى جانب انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، إذ لا يمكن أن يجول الجيش بين القرى والبلدات في شمال الليطاني وفي البقاع وفي الضاحية وبيروت بحثاً عن السلاح الذي لا يزال قوة للبنان ضد الخطر الإسرائيلي باعتراف المبعوث الأميركي توم براك، وهناك أرض لبنانية محتلة في جنوب الليطاني!. وبالتالي سيكون الجيش حاسماً بمسألة رفض زجه بمواجهة مع أهله وأبناء وطنه ورفاق السلاح ضد الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب، وهو أي الجيش وقف على الحياد في ذروة الإنقسام السياسي في لبنان في مراحل سابقة، والمؤسسة الوحيدة التي لاتزال تشكل ضمانة ووحدة للبنان واللبنانيين.
وهل لدى الجيش في الأصل جهوزية وقدرة على تنفيذ خطة لنزع السلاح من يد المقاومة والفصائل المسلحة الأخرى؟ وكيف سيعثر على السلاح من دون خرائط واضحة؟ فأي خطة من دون التنسيق مع حزب الله والقوى المسلحة الأخرى على الأرض ستبقى في الإطار النظري، لا سيما وأن قرار الحكومة قانوني لكنه لا يتمتع بالشرعية الميثاقية، إلى جانب نقطة هامة تعرفها قيادة الجيش أن المقاومات في العالم لا تستمد شرعيتها من الحكومات، بل من شعبها طالما هناك احتلال أجنبي وبموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جينيف 1949.
لذلك الحكومة مأزومة ووضعت نفسها أسيرة القرارات التي اتخذتها تحت الضغط الخارجي وبدلت الأولويات الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية لمصلحة ورقة أميركية صيغت بالحبر الإسرائيلي!، ولذلك منحت نفسها عطلة صيفية تبرر تعليق جلساتها الى الأول من أيلول بانتظار خطة الجيش.. فهل ستعقد الحكومة آخر جلساتها اليوم لتمرير مجموعة مشاريع قوانين ومراسيم ضرورية ومطلوبة من الخارج قبل تعليق جلساتها؟ لأن الثنائي حركة أمل وحزب الله لن يحضرا الجلسة المرتقبة في الأول من أيلول لمناقشة خطة الجيش، أم ستمضي الحكومة متسلحة بالدعم الخارجي والتغطية العربية بجلساتها وقراراتها من دون الثنائي على غرار ما فعلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2008 وبالتالي تأخذ البلاد الى الانفجار الكبير؟.
من المُبكر الحكم على مسار الأمور حتى مطلع أيلول في ظل متغيرات يومية ومشاورات داخلية وإقليمية ودولية في ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان، وقد تضع قيادة الجيش خطتها "النظرية" وتُعيد اللغم الى الحكومة طالبة شروطاً لتطبيقها لا تستطيع الحكومة تلبيتها، وبالتالي تبقى خطة الجيش بيد وزير الدفاع الوطني مع وقف التنفيذ، إلا إذا قرر رئيس الحكومة ومن معه بتغطية خارجية أخذ البلد الى منزلقٍ خطير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout