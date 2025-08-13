living cost indicators
لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين!

13
AUGUST
2025
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، سيقام بتواريخ 14، 15، و16-08-2025 في مدينة جزّين، احتفالات ومهرجانات، وسيتم خلال هذه الأيام قطع الطرقات وتحويل السير داخل المدينة اعتبارا من الساعة 17:00 ولحين الانتهاء من كل يوم.

وأفادت بأنه بتاريخ 14-08-2025، سيقام قداس يليه مسيرة دينية تجوب شوارع المدينة وصولاً إلى محلة المعبور- مدخل جزين، ثم سهرة فنيّة يتخلّلها "كيرمس"، وألعاب، وأنشطة للأطفال أمام القصر البلدي.

 


لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

- تحويل السير المتجه من مدينة صيدا باتجاه جزين ابتداءً من محلّة ضهر الرملة بإتجاه حيطورة - محلة عين الطغرة (خلف سراي جزين الحكومي) مرورا بحيّ الشخاريب، وصولاً إلى ساحة جزين، وذلك اعتبارا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرا من تواريخ 15و16-08-2025.

- تحويل السير المتجه من بلدة كفرحونة باتجاه صيدا نحو الشارع خلف دير مار أنطونيوس في بلدة جزين، ثم إلى شارع المطاعم، وصولاً إلى المعبور - الطريق العام باتجاه مدينة صيدا، وذلك اعتبارا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرا من تواريخ 15و16-08-2025.

