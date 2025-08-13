كتيلي عن جدول الأعمال: حكومة الإصلاح العظيمة ما بتعرف انو لازم تعالج الاسباب لتحل المشكلة!

A + A -

كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي:

لفتني اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء بند متعلق باقتراح قانون للعفو العام معلل بأسباب إنسانية كغياب الرعاية الصحية وانعدام الغذاء واعتكاف القضاء والاكتظاظ. حكومة الإصلاح العظيمة ما بتعرف انو لازم تعالج الاسباب لتحل المشكلة مش تعمل معالجات مؤقتة وترقيعية للنتائج. واضح انو دولتنا العليّة مسلمة بتلكؤ القضاء بالمحاكمات مع انو هيي مفكّرة حالها انها عملت تشكيلات ممتازة حطت الإصلاح القضائي على السكة وقانون ممتاز اكتر حصّن استقلالية القضاء! هيدا غير انو التغذية والرعاية الصحية هني من ابسط حقوق الإنسان المسجون. ومن الحلول السريعة كمان ترحيل ٢٠٠٠ سجين من الجنسية السورية وفق القوانين المعمول بها