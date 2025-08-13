A + A -

اصدرت وزارة المالية، بيانا أعلمت فيه “المكلفين وكل المعنيين الذين يستخدمون أنظمتها الالكترونية، أن هذه الأنظمة، أعيدت الى العمل بعد توقف قسري صباح اليوم، امتد لقرابة ثلاث ساعات، وذلك نتيجة التحميل المتزايد على المولدات الكهربائية، جراء الظروف المناخية الحارة والاستعانة المتواصلة بالمولدات لتوليد الطاقة”.

وأكدت الوزارة أنه بات “بإمكان المستخدمين لهذه الأنظمة لجهة تقديم التصاريح العودة اليها، بعدما أعيد وضعها في الخدمة بشكل طبيعي، على أن تكون خدمة الدفع سارية اعتبارا من الساعة الأولى بعد الظهر.

وأسفت الوزارة “لهذا التوقف القسري” ، آملة من المعنيين “تفهم الواقع الخارج عن ارادتها”.