لاريجاني من عين التينة: لا لفرض الأوامر على لبنان ونحترم قراراته!

اكد أمين المجلس الأعلى للأمن في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور علي لاريجاني بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ان" لبنان هو بلد صديق لنا ولدينا الكثير من الروابط التاريخيّة واليوم لدينا أحسن العلاقات معه".

وقال:" نحن مؤمنون أنّه من خلال الحوار الودي والشامل والجاد في لبنان يُمكن لهذا البلد الخروج بقرارات صائبة".

واكد ان " وحدة لبنان ونجاحه في الإنجازات والتطوّر والإزدهار أمر مهمّ وسياسة إيران مبنيّة على أن تكون الدول المستقلّة في المنطقة قويّة وهذا النهج يأتي على عكس ما تميل إليه بعض الدول، لافتا الى عدم تأييده "للاوامر التي من خلالها يُحدد جدول زمنيّ ما"، ورأى انه" ينبغي على الدول ألا توجّه أوامر إلى لبنان".

وقال:" رسالتنا تقتصر على نقطة وحدة، إذ من المهم لإيران أن تكون دول المنطقة مستقلّة بقرارتها، ولا تحتاج إلى تلقّي الأوامر من وراء المحيطات".

وابدى "احنرامه لأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالنسبة للفصائل على أراضيها".