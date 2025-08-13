بشأن بدء تسليم رخص السير... إليكم هذا الخبر

A + A -

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات - هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن بدء تسليم رخص السير بحسب مركز إصدار الإيصال للمعاملات المنجزة من تاريخ 2025/08/14.

كذلك، سيتمّ تسليم رخص السير لجميع المواطنين الذين أنجزوا معاملاتهم قبل 2025/8/14 عبر حجز موعد مسبق على منصة الهيئة.

