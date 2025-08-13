living cost indicators
في هذا اليوم تنحسر موجة الحرّ.. وتحذير حتّى الخميس!

13
AUGUST
2025
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع تراجع محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود ال8 درجات، بينما تستقر على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود 10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تكون الرطوبة المرتفعة على الساحل عنصر مؤثر في زيادة الشعور بالحر،  ومن المتوقع أن تبدأ  بالانحسار تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32،  زحلة بين 18و 35 درجة.

تحذير : تبقى فرص تكون خلايا من المزن الركامي في الداخل مرتفعة حتى الخميس، نتيجة ارتفاع الرطوبة العمودي بواسطة الهواء الساخن بحيث تتكون تلك السحب الرعدية الغنية بالأمطار. 

تحذير: من  التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
قليل الغيوم مع أجواء حارة وعابقة تؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا ، ترتفع درجات الحرارة على الساحل خصوصا شمال البلاد مترافقة بنسة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر, ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الداخلية.
الخميس:  
قليل الغيوم إجمالا مع تراجع محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود ال8 درجات، بينما تستقر على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر.
الجمعة:  
قليل الغيوم مع انخفاض إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، واستقرارها فوق معدلاتها الموسمية على الساحل مصحوبة مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر.
السبت:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وضباب على المرتفعات مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا.
-الرياح السطحية:   شمالية الى شمالية غربية ، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين: ٥٠ و٨٥ %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي:  757 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  5,57
-ساعة غروب الشمس: 19,27

{{article.title}}
