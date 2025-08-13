بعد طول انقطاع.. الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها إلى بيروت!

A + A -

تصل إلى بيروت عند الساعة الثانية والربع من بعد ظهر يوم غد الخميس أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية بعد انقطاع طويل، تنفيذا لوعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وسيكون السفير الجزائري كمال بو شامة في استقبال الطائرة.

كما يصل على متن الرحلة سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، في ختام مهمته الديبلوماسية التي أسهمت في خدمة لبنان في أكثر من ملف، وفي مراحل بالغة الصعوبة.

وقام السفير حسن بعدد من المبادرات الشخصية في الجزائر، من أبرزها تنظيم احتفال خاص للجيش اللبناني بمشاركة الجيش الجزائري، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ومن المقرر أن يقدم السفير حسن للرئيس تبون هدية رمزية عبارة عن 100 شجرة أرز.

وكانت الجزائر قد وعدت الرئيس عون بتقديم مساعدات متعددة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين.