قفال صيدليتين بالشمع الأحمر!

أفادت وزارة الزراعة في بيان، أنه "بتاريخ 8 آب 2025، وبناءً على إشارة القضاء، نفّذ مكتب أمن الدولة في البقاع الغربي، وبمؤازرة مندوب من وزارة الزراعة، جولة كشف ميدانية على عدد من الصيدليات البيطرية في المنطقة".

وأشارت الى أنه "خلال عملية الكشف، تم إقفال صيدليتين بيطريتين في قضاء البقاع الغربي بالشمع الأحمر، وذلك في إطار جهود ضبط وتنظيم عمل الصيدليات البيطرية والتأكد من التزامها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن سلامة المنتجات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية".

وأكدت أن "العمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين"، مشددة على "استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لضمان تطبيق القوانين والحفاظ على سلامة القطاع البيطري في لبنان".