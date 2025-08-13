living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعديل جدول بعض رحلات طيران الشرق الأوسط!

13
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان، بأنه "عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 12/8/2025، تعلن الشركة أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها للفترة الممتدة من يوم الثلثاء 19 آب ولغاية يوم الخميس 21 آب الحالي يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 19 آب 2025 (بالاضافة الى رحلة لاغوس - أبيدجان التي تم تأخيرها من الاثنين 18 آب:
رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 265    بيروت    اسطنبول    08:25    07:00    تبكير موعد الاقلاع
ME 266    اسطنبول    بيروت    11:20    09:55    تبكير موعد الاقلاع
ME 1430    بيروت    دبي    12:40    17:45    تأخير موعد الاقلاع
ME 442    بيروت    الدمام    17:35    20:35    تأخير موعد الاقلاع
ME 443    الدمام    بيروت    20:55    (+1)00:05    تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       (+1) الأقلاع من الدمام فجر الأربعاء 20 آب 2025
 الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 20 آب 2025:
رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 211    بيروت    باريس    07:55    05:55    تبكير موعد الاقلاع
ME 212    باريس    بيروت    13:40    10:55    تبكير موعد الاقلاع
ME 271    بيروت    لارنكا    08:25    06:00    تبكير موعد الاقلاع
ME 272    لارنكا    بيروت    09:55    07:25    تبكير موعد الاقلاع
ME 231    بيروت    روما    07:20    06:00    تبكير موعد الاقلاع
ME 232    روما    بيروت    10:55    09:35    تبكير موعد الاقلاع
ME 265    بيروت    اسطنبول    08:25    06:15    تبكير موعد الاقلاع
ME 266    اسطنبول    بيروت    11:20    09:10    تبكير موعد الاقلاع
ME 217    بيروت    فرانكفورت    07:20    07:10    تبكير موعد الاقلاع
ME 218    فرانكفورت    بيروت    12:00    11:25    تبكير موعد الاقلاع
ME 247    بيروت    دوسلدورف    07:00    12:00    تأخير موعد الاقلاع
ME 248    دوسلدورف    بيروت    11:15    16:15    تأخير موعد الاقلاع
ME 1430    بيروت    دبي    12:40    16:35    تأخير موعد الاقلاع
ME 428    بيروت    دبي    16:25    17:00    تأخير موعد الاقلاع
ME 429    دبي    بيروت    21:40    22:15    تأخير موعد الاقلاع
ME 320    بيروت    بغداد    11:55    17:25    تأخير موعد الاقلاع
ME 321    بغداد    بيروت    14:25    19:55    تأخير موعد الاقلاع
ME 306    بيروت    القاهرة    18:15    21:00    تأخير موعد الاقلاع
ME 307    القاهرة    بيروت    20:35    23:20    تأخير موعد الاقلاع
ME 267    بيروت    اسطنبول    17:35    21:30    تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       
الرحلات المعدلة ليوم الخميس 21 آب 2025:
رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 326    بيروت    النجف    12:00    05:30    تبكير موعد الاقلاع
ME 327    النجف    بيروت    14:40    08:10    تبكير موعد الاقلاع
ME 324    بيروت    اربيل    12:15    08:00    تبكير موعد الاقلاع
ME 325    اربيل    بيروت    15:15    10:40    تبكير موعد الاقلاع
ME 322    بيروت    بغداد    15:55    17:45    تأخير موعد الاقلاع
ME 323    بغداد    بيروت    18:25    20:15    تأخير موعد الاقلاع
ME 402    بيروت    الكويت    18:00    20:35    تأخير موعد الاقلاع
ME 403    الكويت    بيروت    21:15    23:50    تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.
ودعت لمزيد من المعلومات مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي من دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908  - 76-680444 -  76-680777:
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout