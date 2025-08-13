جان جبران: لا غبار على ادارتي في سبع سنوات تحملنا بها الكثير

A + A -

كتب الأستاذ جان جبران عبر صفحته على الفيسبوك التالي:

انطلاقًا من إيماني بأن لا الأماكن ولا الأشخاص يوقفون مسيرة الحياة، إذ إن قطارها لا يتوقف عند أي محطة، أتوجّه اليوم إلى كل من تشرفت بالتعامل معهم في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، من موظفين وعاملين مخلصين، بالشكر العميق على ما بذلوه من جهود صادقة في خدمة المواطنين، خاصة في أصعب المراحل التي مرّت بها المؤسسة.

أتمنى لهم دوام التوفيق والاستمرار في أداء رسالتهم النبيلة، في مؤسسة حلمتُ أن تصبح يوماً نموذجًا يُحتذى به في وطنٍ يستحق الأفضل، ولتكن ثقتهم عمياء بانه لا غبار على ادارتي في سبع سنوات تحملنا بها الكثير، كما أعتذر من المواطنين الذين لم أتمكّن من تلبية احتياجاتهم، لا تقصيرًا مني، بل لعدم توافر الإمكانيات اللازمة.

وأسامح كل من أساء الظنّ بي، جهرًا أو سرًّا، إذ أعذرهم لأنهم لا يدرون حقائق الأمور، ولم أنتظر الشكر إلا من الاوفياء والأبرياء، وليس من مسؤولين لا يفرقون بين الإنماء والسياسة.