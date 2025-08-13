living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جان جبران: لا غبار على ادارتي في سبع سنوات تحملنا بها الكثير

13
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الأستاذ جان جبران عبر صفحته على الفيسبوك التالي:

انطلاقًا من إيماني بأن لا الأماكن ولا الأشخاص يوقفون مسيرة الحياة، إذ إن قطارها لا يتوقف عند أي محطة، أتوجّه اليوم إلى كل من تشرفت بالتعامل معهم في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، من موظفين وعاملين مخلصين، بالشكر العميق على ما بذلوه من جهود صادقة في خدمة المواطنين، خاصة في أصعب المراحل التي مرّت بها المؤسسة.

أتمنى لهم دوام التوفيق والاستمرار في أداء رسالتهم النبيلة، في مؤسسة حلمتُ أن تصبح يوماً نموذجًا يُحتذى به في وطنٍ يستحق الأفضل، ولتكن ثقتهم عمياء بانه لا غبار على ادارتي في سبع سنوات تحملنا بها الكثير، كما أعتذر من المواطنين الذين لم أتمكّن من تلبية احتياجاتهم، لا تقصيرًا مني، بل لعدم توافر الإمكانيات اللازمة.

وأسامح كل من أساء الظنّ بي، جهرًا أو سرًّا، إذ أعذرهم لأنهم لا يدرون حقائق الأمور، ولم أنتظر الشكر إلا من الاوفياء والأبرياء، وليس من مسؤولين لا يفرقون بين الإنماء والسياسة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout