خاص - برّاك مجدداً: اختبار حاسم!

13
AUGUST
2025
خاص tayyar.org -


تأتي زيارة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك إلى بيروت المقررة مبدئياً في النصف الثاني من آب، في لحظة سياسية وأمنية دقيقة، إذ يُنتظر أن يحمل الرد على مطالب لبنانية سابقة بإلزام إسرائيل بمضمون الورقة الأميركية بالكامل. هذه النقطة تشكّل محور التحرك، كونها تنقل المقترح من صيغة تفاوضية عامة إلى خطة ملزمة، مما يضع جميع الأطراف أمام مسؤوليات مباشرة ويتيح الانتقال إلى التنفيذ.

ويرى دبلوماسيون أن زيارة براك اختبار حاسم: نجاحها في انتزاع التزامات واضحة سيشكل خطوة نحو تثبيت الاستقرار، فيما الفشل قد يعيد البلد إلى دائرة المراوحة والتعقيد.

لا يقتصر برنامج برّاك على المسار الأمني، بل يتضمن التحضير لمؤتمر اقتصادي دولي لإعادة إعمار لبنان بمشاركة قوى دولية وإقليمية فاعلة. ويعكس الربط بين المسارين الأمني والاقتصادي قناعة بأن الاستقرار شرط مسبق لأي إنقاذ اقتصادي، وأن الدعم الدولي للبنان ما زال قائماً.
كما يبحث برّاك في تعزيز قدرات الجيش بأسلحة نوعية تمكّنه من حماية الحدود وتنفيذ الاتفاق، مما يبرز دور المؤسسة العسكرية كركيزة للمرحلة الانتقالية وإدارة أي فراغ أمني محتمل.

وتسود أجواء سياسية تميل إلى التهدئة، رغم التصريحات التصعيدية من بعض الأطراف الإقليمية، مما قد يشير إلى تفاهمات ضمنية على إبقاء لبنان في مناخ مستقر.

{{article.title}}
