جلسة “ماراتونية” للحكومة اليوم!

كتبت “الديار”: يعقد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة ظهر اليوم، جلسة ماراتونية له في السراي الحكومي، يتوقع ان تمتد لساعات ما بعد الظهر، تتخللها استراحة غذاء ظهرا، مخصصة لبحث جدول اعمال عادي من 61 بندا، مواضيع اجتماعية واقتصادية عالقة، بمشاركة وزراء الثنائي الشيعي، من باب الحرص على تسيير أمور الناس كما تؤكد اوساطهم، عشية دخول مجلس الوزراء في «عطلة قصرية».

ووفقا للمعلومات، حيث سيأخذ مجلس الوزراء «استراحة قصرية» لمدة أسبوعين بحجة «العطلة الصيفية» لكل من مدير رئاسة الجمهورية انطوان شقير وامين عام مجلس الوزراء محمود مكية ، في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الحكومات والعهود، على ان تعود الجلسات للانعقاد في أواخر الشهر لمناقشة الخطة التي ستقدمها قيادة الجيش.