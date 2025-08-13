living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 آب 2025

13
AUGUST
2025
اللواء: أسرار


لغز
رفضت مؤسسات مصرفية من الفئة الأولى، صرف شيكات بالدولار، صادرة عن مؤسسة مالية رفع الغطاء المالي الشرعي عنها مؤخراً..

 

غمز

حسب مصدر مطَّلع، لم ترتقِ الاتصالات بعد بين حزب بارز وتيار كان حليفاً الى مستوى التنسيق في ما خص السياسات المحلية.

 


همس
بات بحكم الثابت بقوة أن الترتيبات الدبلوماسية في عدد من دول المنطقة المحيطة بإسرائيل، تسير وفقاً لوحدة المسارات، لا سيما على المسارين اللبناني والسوري..

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن حظوظ التوصل إلى اتفاق حول غزة ترتفع على احتمالات بدء عملية بنيامين نتنياهو بسبب حجم الأزمات التي يواجهها نتنياهو في خيار الحرب، وفي مقدّمتها أن الحرب فقدت جاذبيّتها وقدرتها على الإقناع خارجياً أمام هول مشاهد الموت جوعاً في غزة مقابل العجز العسكري لجيش الاحتلال أمام المقاومة في الميدان وتفاعل شعوب الغرب مع هذه الثنائية بالضغط على الحكومات إلى حدّ الفرض على بريطانيا وفرنسا وأخيراً ألمانيا المزوّد الثاني للسلاح لـ»إسرائيل» وقف تزويد الأسلحة بينما في الداخل سجلت الحركة الاحتجاجيّة تعاظماً بلغت معه التظاهرات رقم المئة ألف للمرة الأولى منذ سنة وهي مرشّحة لرقم الربع مليون قريباً أمّا عسكرياً، فالوضع الأشدّ سوءاً حيث تعصف الخلافات في كل علاقات الحكومة مع الجيش ويعجز الجيش عن تجنيد ما يكفي لمواصلة الحرب ومعنويّات الجيش تدهورت إلى حدّ أفقده القدرة على الصمود أمام هجمات المقاومة.

 

كواليس

قال مصدر أوروبي إنّه لم يكن يتوقع أن تذبل صورة الحكمين الجديدين في سورية ولبنان بالسرعة التي ظهر فيها البلدان أمام أزمات وطنيّة كبرى، حيث المكوّنات تفقد قدرة التعاون تحت ظلال الحكم وحيث مخاطر الفتن الأهلية تطل برأسها بينما حديث الازدهار يفقد جاذبيته مع فقدان الاستقرار، بينما «إسرائيل» تتصرّف بطريقة عبثية تتسبب بإهانة وإذلال حكومات يفترض أنها ولدت في كنف رعاية أميركا ودعم مباشر من كبار حلفائها الإقليميين وأمام وضع أمني غير مبشّر بالاستقرار تتراجع الخدمات، وخصوصاً تتبخر وعود تأمين الكهرباء وتغلب على التعيينات محسوبيات و محاصصات وانتقائية وروح انتقامية ويكاد لا يحتاج المعارضون سوى الانتظار حتى يرون النظام الجديد وداعميه يأتون إليهم و يحاولون الاستقواء بهم على بعضهم، وهم بعض ضد بعض، طلباً للتعاون للخروج من الأزمات القاتلة، بينما تسيطر صورة مجاعة غزة على مخيلة من يريد رسم مشهد للسياسة الأميركية في المنطقة، ولا تبدو كل حملات التسويق في القنوات الفضائية العملاقة مجدية في تعويم ما ينهار في الواقع.

