عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 آب 2025

الأخبار: هكيل يرفض الصدام مع مكوّن أساسي ويدعو إلى حوارٍ وتفاهمٍ
تحريض خارجي لتوريط الجيش
"وصفة" عربية لإنهاء الحرب
تجميد السلاح... لا نزعه
النهار: حركة الموفدين تمهّد للاستحقاقات "التنفيذية" ازدياد المؤشرات السلبية حيال التمديد لليونيفيل
الجمهورية: برّاك يعود الأثنين بالجواب الإسرائيلي
كيق يستعد الجيش لتقديم خطته؟
اللواء: لبنان يُبلِّغ لاريجاني اليوم نظرته للخروج من جبهة المحاور
جدول أعمال حافل في جلستي الحكومة.. وهيكل يؤكد جهوزية الجيش لدرء المخاطر وحماية السلم الأهلي
البناء: ارتباك الموقفين الأوروبي والأوكراني عشية انعقاد قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين | نتنياهو يتراجع عن خطة غزة نحو التفاوض… والانقسام السوري يربك واشنطن | لاريجاني اليوم في بيروت للقاء الرؤساء ونصائح الحوار منعاً لاضطراب المنطقة
l'orient le jour: Larijani, Barrack, Le Drian... Beyrouth se prépare à un nouveau ballet diplomatique
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: تفاصيل مبادرة الوسطاء لـ«حماس»... تحركات لإغلاق «فجوات» هدنة غزة
وزير الخارجية المصري يتحدث عن جهود لإحياء مقترح الـ60 يوماً
الأنباء الكويتية: جلستا عمل للحكومة في السرايا من دون سياسة
حزم لبناني إلى لاريجاني حول «السيادة».. و«تبريد» يطغى في البلاد