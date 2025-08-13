عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 آب 2025

A + A -

الأخبار: هكيل يرفض الصدام مع مكوّن أساسي ويدعو إلى حوارٍ وتفاهمٍ

تحريض خارجي لتوريط الجيش

"وصفة" عربية لإنهاء الحرب

تجميد السلاح... لا نزعه

النهار: حركة الموفدين تمهّد للاستحقاقات "التنفيذية" ازدياد المؤشرات السلبية حيال التمديد لليونيفيل



الجمهورية: برّاك يعود الأثنين بالجواب الإسرائيلي

كيق يستعد الجيش لتقديم خطته؟







اللواء: لبنان يُبلِّغ لاريجاني اليوم نظرته للخروج من جبهة المحاور

جدول أعمال حافل في جلستي الحكومة.. وهيكل يؤكد جهوزية الجيش لدرء المخاطر وحماية السلم الأهلي

البناء: ارتباك الموقفين الأوروبي والأوكراني عشية انعقاد قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين | نتنياهو يتراجع عن خطة غزة نحو التفاوض… والانقسام السوري يربك واشنطن | لاريجاني اليوم في بيروت للقاء الرؤساء ونصائح الحوار منعاً لاضطراب المنطقة



l'orient le jour: Larijani, Barrack, Le Drian... Beyrouth se prépare à un nouveau ballet diplomatique



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: تفاصيل مبادرة الوسطاء لـ«حماس»... تحركات لإغلاق «فجوات» هدنة غزة

وزير الخارجية المصري يتحدث عن جهود لإحياء مقترح الـ60 يوماً

الأنباء الكويتية: جلستا عمل للحكومة في السرايا من دون سياسة

حزم لبناني إلى لاريجاني حول «السيادة».. و«تبريد» يطغى في البلاد