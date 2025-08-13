living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 آب 2025

الأخبار: هكيل يرفض الصدام مع مكوّن أساسي ويدعو إلى حوارٍ وتفاهمٍ
تحريض خارجي لتوريط الجيش
"وصفة" عربية لإنهاء الحرب
تجميد السلاح... لا نزعه

 

 

 

 

النهار: حركة الموفدين تمهّد للاستحقاقات "التنفيذية" ازدياد المؤشرات السلبية حيال التمديد لليونيفيل

 

 

 


الجمهورية: برّاك يعود الأثنين بالجواب الإسرائيلي
كيق يستعد الجيش لتقديم خطته؟

 

 

 


اللواء: لبنان يُبلِّغ لاريجاني اليوم نظرته للخروج من جبهة المحاور
جدول أعمال حافل في جلستي الحكومة.. وهيكل يؤكد جهوزية الجيش لدرء المخاطر وحماية السلم الأهلي

 

 

 

 

البناء: ارتباك الموقفين الأوروبي والأوكراني عشية انعقاد قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين | نتنياهو يتراجع عن خطة غزة نحو التفاوض… والانقسام السوري يربك واشنطن | لاريجاني اليوم في بيروت للقاء الرؤساء ونصائح الحوار منعاً لاضطراب المنطقة

 

 

 

 


l'orient le jour: Larijani, Barrack, Le Drian... Beyrouth se prépare à un nouveau ballet diplomatique

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: تفاصيل مبادرة الوسطاء لـ«حماس»... تحركات لإغلاق «فجوات» هدنة غزة
وزير الخارجية المصري يتحدث عن جهود لإحياء مقترح الـ60 يوماً

 

 

 

الأنباء الكويتية: جلستا عمل للحكومة في السرايا من دون سياسة
حزم لبناني إلى لاريجاني حول «السيادة».. و«تبريد» يطغى في البلاد

