الشرق الأوسط السعودية: عون: الاستنجاد بالخارج ضد الداخل مرفوض

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، على أن «التحديات الراهنة في المنطقة لا تواجَه إلا بوحدتنا»، مضيفاً أن «الاستنجاد بالخارج ضد الآخر في الداخل أمر غير مقبول وأضر بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره».

وقال عون خلال استقباله وفداً طلابياً من المؤسسة المارونية للانتشار، ووفداً من جمعية «بيروت منارتي»: «نعمل على بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة، كما بين الدولة والخارج، بهدف وضع الدولة على السكة الصحيحة كما نعمل على الإصلاح الاقتصادي الذي بدأنا به منذ حصلت الحكومة على ثقة المجلس النيابي، وصولاً إلى محاربة الفساد، وتوطيد استقلالية القضاء والإصلاح المصرفي ورفع السرية المصرفية».