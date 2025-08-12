living cost indicators
بالتفاصيل: فاجعة كفردبيان.. ماذا حصل؟

12
AUGUST
2025
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "تمكّن عناصر الدفاع المدني، بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، من تنفيذ مهمة إنقاذ معقّدة استمرّت منذ الساعة ١٧،٣٥ وحتى الساعة، إثر تدهور صهريج عائد لإحدى شركات المحروقات، محمّل بـ ١٠ آلاف ليتر من مادة المازوت و١٥ ألف ليتر من مادة البنزين، في وادٍ بمنطقة كفرذبيان على عمق يقارب ٢٤٠ مترًا من الطريق الرئيسية. 

وقد أسفرت الحادثة عن وفاة مواطن لبناني وإصابة عامل من التابعية البنغلادشية، حيث تولّى عناصر الدفاع المدني سحب جثة الضحية ونقلها بواسطة سيارة الإسعاف التابعة لهم إلى مستشفى السان جورج – عجلتون، كما تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ الجريح ليتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.

ونظرًا لوعورة الموقع وحدّة الانحدار، واجهت الفرق الميدانية صعوبات كبيرة في تنفيذ المهمة، ما استدعى استقدام ثلاث فرق متخصصة بالإنقاذ بواسطة الحبال من: مركز جبل لبنان الشمالي الإقليمي، مركز جونية العضوي، مركز ريفون العضوي. كما شارك في المهمة عناصر من مركزي حراجل العضوي وفقرا العضوي، ليبلغ عدد العناصر الميدانيين المشاركين نحو 35 عنصرًا، عملوا جميعًا على استخدام تقنيات الإنقاذ الجبلي لتأمين الوصول إلى موقع الصهريج وتنفيذ عمليات الانتشال والإنقاذ".

وذكّرت المديرية "المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق الجبلية أو في المواقع التي تشهد انحدارات حادة، لما لذلك من أثر بالغ في تجنّب الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات"، ودعتهم الى "الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال برقم الطوارئ ١٢٥ أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 للإبلاغ عن أي طارئ وطلب المساعدة على مدار الساعة".

