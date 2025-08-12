برّي يرفع الوتيرة!

A + A -

زار موفد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أندريه رحال، عين التينة يوم الاثنين والتقى رئيس البرلمان نبيه بري لمناقشة التطورات الأخيرة وسبل المعالجة. وأكد بري موقف الثنائي الوطني الحاسم، محملاً عون وفريقه مسؤولية الانقلاب على الاتفاق السابق.

وفي ظل هذه الأجواء، من المتوقع تصعيد سياسي بين المقرات الرئاسية خلال الأيام المقبلة.

بالتوازي، زار قائد الجيش رودولف هيكل عين التينة والتقى بري، حيث تناول الجانبان الهواجس المشتركة، وأكد بري تمسك الثنائي بسلاحه ورفضه لأي تصادم مع الجيش، فيما شدد هيكل على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء مع المحافظة على السلم الأهلي وتجنب أي اصطدام بين المؤسسة العسكرية والحزب أو البيئة المحيطة.