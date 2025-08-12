مفتي زحلة التقى مسؤولا في "المرابطون": للالتفاف حول مشروع الدولة وعدم الانجرار الى الصراعات الداخلية

A + A -

استقبل مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي أمين مجلس محافظة البقاع في حركة "الناصريين المستقلين – المرابطون" بسام عراجي، في دار الافتاء في البقاع.

وأكد الغزاوي، بحسب بيان "للمرابطون"، على "لم شمل جميع ابناء الأمة، وتجميع عناصر قوتها بوحدتها، وعدم التخلي عن قضاياها وفي مقدمتها قضية فلسطين".



ودعا الى "الالتفاف حول مشروع الدولة التي تحمي جميع مواطنيها، وتحمي شعبها وأرضها"، محذرا من "الانجرار الى الصراعات الداخلية"، مؤكدا أن "الجيش اللبناني كان وسيبقى درع الوطن الحامي".



بدوره، أيد عراجي "المواقف الحكيمة والحازمة لسماحة المفتي الغزاوي، وحرصه على نبذ الفتن الداخلية، والدعوة الدائمة الى الحوار بين الاطياف السياسية اللبنانية"، مثمنا "الدور الفعال والبناء للمفتي الغزاوي على الصعيد الاجتماعي والانمائي في منطقة البقاع".



وذكر البيان أنه "تخلل اللقاء اتصال من أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان مع المفتي الغزاوي، عرض الوضع الإقليمي والوطني".