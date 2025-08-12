غادة عون: هذا الموقف يستحق التنويه!

A + A -

كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "أكس":

موقف لمجلس القضاء الأعلى يستحق التنويه.القانون الذي أقر وبدل ان يعزز الاسنقلالية نص في بعض مواده على تعزيز التبعية للسلطة السياسبة لا سيما لجهة صلاحيات مدعي عام التمييز؛ المعين من قبل الحكومة . وبدل ان يضع هذا القانون اطارا لهذه الصلاحيات بما يعزز سلطة القانون وهامش تحرك ضروري للنيابات العامة الاستئنافية .جاء ليلغي عمليا دور هذه النيابات؛ وليعزز صلاحيات مدعي عام التمييز .بما يتنافى مع دور النيابة العامة في حماية المجتمع وحقوق المواطنين . على امل ان يتدخل فخامة الرئيس جوزف عون ويعيد هذا القانون الى المجلس النيابي لاعادة درسه مجلس القضاء يعلّق على قانون تنظيم القضاء العدلي