حقيقة حريق مجمّع ذوق مصبح... البطريركية المارونية تكشف!

12
AUGUST
2025
أعلنت القيمومة في البطريركية المارونية، في بيان، أن الحريق الذي اندلع فجر اليوم الثلاثاء 12 آب 2025 في المجمّع البطريركي في محلة ذوق مصبح، حيث تقع المحكمة الروحية والدوائر البطريركية والأمانة العامة للبطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، نتج عن ماس كهربائي في غرفة توزيع الكهرباء المشتركة بين بلوكات المجمع الأربع (A وB وC وD). وأوضحت أن الدخان المتصاعد كان من المناور الجانبية المعزولة عن الطوابق والمكاتب، وأن الأضرار اقتصرت على الطابق المخصص للوحات توزيع الكهرباء.

 ونفت القيمومة بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن محاولة تلف ملفات المحكمة الروحية أو سوء إدارة للمجمع، داعيةً إلى أخذ المعلومات من المرجع المختص وعدم الانجرار وراء العناوين المغلوطة.

 وذكّرت أن المحكمة الروحية مغلقة حتى منتصف أيلول بسبب العطلة السنوية، مؤكدة عدم تعرض أي من مكاتبها أو ملفاتها لأي ضرر، والحمد لله على عدم وقوع إصابات بشرية.

